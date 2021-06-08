Казахстанские и британские парламентарии укрепляют двусторонние отношения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В понедельник в формате видеоконференцсвязи состоялось заседание групп дружбы Мажилиса Казахстана и Парламента Великобритании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия, в котором помимо парламентариев принял участие посол РК в Лондоне Ерлан Идрисов, состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений между Казахстаном и Великобританией.

Группа дружбы с британским парламентом - одна из многочисленных в Мажилисе, в ее составе 21 депутат. Это не случайно, поскольку Великобритания входит в ТОП-10 крупнейших торговых партнеров Казахстана по объему товарооборота, а за последние полтора десятка лет приток прямых инвестиций в Казахстан из этой страны превысил 14 млрд долларов США.

«Великобритания является важным стратегическим партнером Казахстана. Политические отношения двух стран основаны на доверительном диалоге и взаимовыгодном сотрудничестве», - сказала в приветственном слове председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Айгуль Куспан.

С казахстанской стороны также выступили депутаты Мажилиса Вакиль Набиев, Сырым Адамбаев и Ирина Смирнова, которые проинформировали зарубежных коллег о прошедших парламентских выборах в РК, проводимых политических реформах в нашей стране и предложили зарубежным коллегам активнее работать над укреплением двустороннего сотрудничества.

«Мы заинтересованы в укреплении казахстанско-британского сотрудничества в области цифровизации, применении цифровых технологий в различных отраслях экономики, а также в (совместном – прим. ред.) развитии Парка информационных технологий Astana Hub», - отметила член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Ирина Смирнова.

Развитие культурно-гуманитарных связей между двумя странами также названо одним из приоритетных направлений, в том числе в части наращивания сотрудничества в сфере науки, образования, взаимного развития туризма и транспортных маршрутов.

«С учетом передовых позиций Великобритании в сфере перехода к экономике с низким уровнем выбросов углерода и ресурсоэффективности, хотела бы отметить ценность британского опыта в области развития «зеленой экономики», - добавила она.

В свою очередь, председатель Всепартийной парламентской группы по сотрудничеству с Казахстаном Боб Стюарт, представляющий Консервативную партию Великобритании, приветствовал разработку высокоэффективной отечественной вакцины QazVac, что, по его мнению, свидетельствует о высоком развитии микробиологии в РК.

Отмечена важность совместной работы по переходу к «зеленой экономике». Британский парламентарий подчеркнул, что предстоящая Конференция ООН по изменению климата в г. Глазго (Шотландия) станет уникальной возможностью для объединения и активизации усилий на данном направлении.

«Я впечатлен тем фактом, что Казахстан намерен достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Это вновь подтверждает мое убеждение в том, что Казахстан – великая нация, а вы, парламентарии, находитесь в авангарде этих процессов», - отметил Боб Стюарт.

Представитель Палаты лордов Иэн Макникол и депутаты Палаты общин Джеймс Сандерланд и Мартин Викерс рассказали о текущих внутриполитических процессах в Великобритании и мерах британского правительства по противодействию пандемии коронавируса.

Среди прочего, зарубежные парламентарии высоко оценили усилия Казахстана в рамках миротворческих миссий ООН.

Британская сторона дала высокую оценку процессу социально-экономических преобразований в Казахстане, осуществляемых руководством страны, а также отметила важность дальнейшего развития межпарламентских отношений и усиления взаимодействия стран в торговой и гуманитарной сферах.