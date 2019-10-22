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Казахстанские и австрийские борцы с коррупцией обменялись опытом

22 Октября 2019 17:19
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Казахстанские и австрийские борцы с коррупцией обменялись опытом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Австрии побывала делегация казахстанской антикоррупционной службы. Состоялась встреча с представителями Федерального антикоррупционного бюро Австрии, передает МИА «Казинформ».

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Глава казахстанской антикоррупционной службы Алик Шпекбаев рассказал о новой структуре его ведомства, результаты проектной работы, достижения в сфере использования цифровых решений в искоренении бытовой коррупции, а также оптимизации и сокращения административных расходов.

Директор Федерального антикоррупционного бюро Австрии Андреас Визельталер отметил схожесть моделей Бюро и казахстанского Агентства.

Деятельность австрийской антикоррупционной службы реализуется по четырем основным направлениям: превенция (превентивные меры с упором на выявление и устранение коррупционных рисков в государственном и частном секторах, проведение анализа и исследований), образование (инициативы по линии антикоррупционного просвещения в контексте культуры добропорядочности), сотрудничество (международное направление), а также правоохранительный блок (выявление и расследование коррупционных преступлений).

Основные усилия направлены на превенцию и образовательную деятельность. Как отметил Андреас Визельталер, искоренить коррупцию можно только повышением антикоррупционной и правовой грамотности населения.

В заключение встречи была достигнута договоренность о проведении тренинга по вопросам превенции для сотрудников Антикоррупционной службы в Нур-Султане в ближайшее время.

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Ключевые слова: Другие государственные органы,
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