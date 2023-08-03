АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские и афганские предприниматели заключили контракты на 190 млн долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ».



На казахстанско-афганском деловом форуме в Астане подписаны экспортные контракты на общую сумму 190,8 млн долларов.

Всего заключено 15 договоров на поставку сельхозпродукции, муки и растительного масла, а также меморандум о сотрудничестве между Национальной ассоциацией переработчиков масличных культур (Казахстан) и Балхским союзом дилеров масла (Афганистан).

Как отметили в Министерстве иностранных дел Казахстана, Афганистан входит в пятерку крупнейших импортеров казахстанского растительного масла, что подтверждают достигнутые на площадке форума договоренности. Из всего количества подписанных контрактов 9 приходится на поставку масла.