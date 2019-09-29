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Казахстанские художники представили свои работы в Пекине

29 Сентября 2019 12:02
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Казахстанские художники представили свои работы в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские художники приняли участие на одной из крупнейших в мире арт-площадок - 8-й Пекинской международной художественной биеннале, завершившейся на этой неделе в китайской столице, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В их числе – известный казахстанский живописец Аранша Шаржанов с картиной «Spring». Также представили свои работы на суд китайских и зарубежных ценителей искусства молодые художники-казахстанцы: Татибаева Гулмарал («Aigolek»), Жәнібек Сәулет («Traffic Regulations») и Асемқұл Бейбіт («Graphic Brothers»).


В этом году биеннале прошла под девизом «Многоцветный мир и совместное будущее». На выставке продемонстрированы 640 произведений 595 художников из 113 стран. Впервые организована отдельная экспозиция работ мастеров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, на которой была представлена картина А. Шаржанова «Spring».


По словам организаторов биеннале, главными темами внимания художников стали природа, жизнь и общая судьба человечества.

Выставка проходила в Национальном художественном музее Китая (галерее «Мэйшугуань»).



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Ключевые слова: Культура, Китай, Рухани жаңғыру, Современная культура,
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Автор:

Руслан Сулейменов

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