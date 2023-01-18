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Казахстанские хоккеисты успешно выступили на турнире в Казани

18 Января 2023, 01:11
Казахстанские хоккеисты успешно выступили на турнире в Казани

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ – В Казани завершился первый Международный хоккейный турнир исламских стран «Kazan Hockey Cup», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства Республики Казахстана в России.

В соревновании среди мужчин приняли участие 12 команд, которые были разделены на три группы по четыре в каждой.

Казахстан представляла команда «Oskemen», в состав которой вошли как любители, так и ранее игравшие на профессиональном уровне, в том числе экс-игроки сборной страны. В своей группе они выиграли у Кыргызстана и Туркменистана, проиграли хозяевам – Татарстану и заняли второе место.

Как отметил главный тренер «Oskemen» Андрей Райский, турнир организован превосходно, что неудивительно, так как спортивная индустрия в Татарстане всегда была на высоте, а местные хоккеисты успешно выступают в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ).

В свою очередь, капитан казахстанцев Омар Жаксылык выразил признательность организаторам за приглашение принять участие, подчеркнув, что подобные мероприятия укрепляют культурно-гуманитарные связи между странами.

По итогам турнира было подписано соглашение о создании международной Ассоциации развития хоккея исламских стран со штаб-квартирой в Казани. Сотрудничество в рамках новой организации позволит обмениваться опытом, обучать игроков, тренеров и судей, получать доступ к методикам подготовки молодых хоккеистов. Ранее сообщалось, что Казахстан обыграл Кыргызстан на любительском турнире Kazan Hockey Open.


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