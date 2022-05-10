10 Мая 2022 04:22

Казахстанские хоккеисты проиграли второй товарищеский матч в Риге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские хоккеисты сыграли второй товарищеский матч против сборной Латвии в Риге перед стартом чемпионата мира-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом периоде латвийская сборная забросила целых три шайбы. Сначала это сделал Роберт Букартс, реализовав большинство на второй минуте. На 13-й минуте Артур Кулда удвоил преимущество латышей. Спустя четыре минуты Ренарс Крастенбергс сделал счет разгромным — 3:0. В самом начале второго периода Никита Михайлис размочил счет — 3:1. Однако, на 15-й минуте Мартиньш Дзиеркалс снова вывел свою команду вперед на три шайбы. На 18-й минуте заключительного периода Родриго Аболс сделал счет 5:1 в пользу латвийской сборной, который стал финальным во встрече.

Вчера в товарищеском матче против сборной Латвии казахстанцы потерпели поражение со счетом 0:5.

Чемпионат мира-2022 стартует 13-го мая. Первый матч сборной Казахстана состоится 14-го мая против датских хоккеистов.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по хоккею проведет второй матч с командой Латвии.