Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Казахстанские хоккеисты проиграли сборной Латвии в товарищеском матче
8 Мая 2022 22:44

Казахстанские хоккеисты проиграли сборной Латвии в товарищеском матче

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня сборная Казахстана проводит свой первый из двух товарищеских матчей, которые она запланировала перед стартом на чемпионате мира-2022 в Финляндии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Счет в матче был открыт на 10-й минуте, латышей вывел вперед Николай Елисеев, на 12-й Карлис Кукште удвоил преимущество своей команды, а на 15-й тот же Елисеев довел счет до крупного. Во втором периоде Оскарс Батна сделал разницу разгромной. В заключительном периоде соперники казахстанцев сумели забить еще одну шайбу на последней секунде – 5:0 победа сборной Латвии.

Завтра, девятого мая, команды проведут второй контрольный матч.

Чемпионат мира 2022 года стартует 13 мая. В группе А, где выступит Казахстан, также сыграют: Канада, Словакия, Швейцария, Дания, Франция, Германия и Италия.

Читайте также
Теннисистка Юлия Путинцева пробилась в основную сетку турнира в Риме
Казахстанка уступила японке в турнире по настольному теннису в США
Казахстанский теннисист выиграл юниорский турнир в Душанбе
Трилогия Альварес - Головкин переносится
Сильнейших юных теннисистов выявили на турнире в Алматы
Казахстанка Карина Джумажанова выиграла юниорский турнир в Стамбуле
Казахстанская теннисистка вышла в финал турнира в Риме
Участники легкоатлетической эстафеты в столице преодолели более 5 км
Популярное
Нет более почетной профессии, чем защита Родины - семья военных Балгимбаевых
В Таразе почтили память первого министра обороны Казахстана Сагадата Нурмагамбетова
Жамбылские полицейские получили награды в честь Дня защитника Отечества
Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества состоялся в столице
Участники легкоатлетической эстафеты в столице преодолели более 5 км
Сильнейших юных теннисистов выявили на турнире в Алматы
Семь школ введут в эксплуатацию в этом году в ВКО
Мемориальную доску в память о ветеране ВОВ и МВД открыли в Актобе
Неблагоприятные метеоусловия будут в Нур-Султане, Алматы и Кокшетау
Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана
Полицейским поднимут зарплаты и предоставят новые автомобили в Нур-Султане
Гвардейцы Актау оказали экстренную помощь шестерым пострадавшим в ДТП
Объем инвестиций в сельское хозяйство вырос почти вдвое в ВКО
Уникальное озеро с лечебными грязями находится в СКО
Архив