8 Мая 2022 22:44

Казахстанские хоккеисты проиграли сборной Латвии в товарищеском матче

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня сборная Казахстана проводит свой первый из двух товарищеских матчей, которые она запланировала перед стартом на чемпионате мира-2022 в Финляндии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Счет в матче был открыт на 10-й минуте, латышей вывел вперед Николай Елисеев, на 12-й Карлис Кукште удвоил преимущество своей команды, а на 15-й тот же Елисеев довел счет до крупного. Во втором периоде Оскарс Батна сделал разницу разгромной. В заключительном периоде соперники казахстанцев сумели забить еще одну шайбу на последней секунде – 5:0 победа сборной Латвии.

Завтра, девятого мая, команды проведут второй контрольный матч.

Чемпионат мира 2022 года стартует 13 мая. В группе А, где выступит Казахстан, также сыграют: Канада, Словакия, Швейцария, Дания, Франция, Германия и Италия.