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Казахстанские хоккеистки в помещении стартовали с победы на Кубке Азии
9 Августа 2022 19:10

Казахстанские хоккеистки в помещении стартовали с победы на Кубке Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Женская сборная Казахстана по хоккею в помещении провела матч против национальной команды Пакистана на Кубке Азии, который в эти дни проходит в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Об этом сообщила пресс-служба азиатской Федерации хоккея в Twitter. Девятого августа казахстанские спортсменки одержали разгромную победу над соперницами из Пакистана со счетом 13:0.

По итогам матча лучшим игроком была признана казахстанка Виктория Лобанова.

Это был первый матч казахстанской сборной на турнире. В группе с Казахстаном также выступают команды из Камбоджи, Тайваня, Индонезии, Ирана, Малайзии, Сингапура и Таиланда.



Фото: sports.kz


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