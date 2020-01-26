Казахстанские хоккеистки уступили в первом матче молодежного ЧМ в Нидерландах

ЭЙНДХОВЕН. КАЗИНФОРМ - В Эйндховене (Нидерланды) стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею среди женщин (U-18). Команда Казахстана провела первый матч в рамках турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В первом матче мирового первенства наши хоккеистки провели матч против соперниц из Австралии. Дважды казахстанки догоняли соперника в счете, но итоговый результат был зафиксирован в дополнительное время. Дублем в составе нашей сборной отметилась Томирис Оспанова.

Следующий матч состоится 27 января в 01:00. Соперник - сборная Китайского Тайбея, которая уже одержала одну победу, одолев хозяев турнира - сборную Нидерландов.