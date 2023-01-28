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Казахстанские хоккеистки одержали вторую победу на юниорском чемпионате мира

28 Января 2023, 23:45
Казахстанские хоккеистки одержали вторую победу на юниорском чемпионате мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во втором матче в рамках чемпионата мира в группе «B» в Софии второго дивизиона женская юниорская сборная Казахстана разгромила Новую Зеландию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой со ссылкой на пресс-службу Казахстанской хоккейной федерации.

Воспитанница сатпаевской школы хоккея София Зубкова оформила покер и отметилась одной результативной передачей.

Новая Зеландия — Казахстан 1:7 (0:2, 0:2, 1:3)

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Публикация от Qazaqstan Hokei Federasiasy (@kazakhstanhockey)

Шайбы:

0:1 — 12:18 Раковская (Яковлева). В большинстве
0:2 — 13:29 Нусупова (Филимонова, Крухольская). В равенстве
0:3 — 23:53 Зубкова. В равенстве
0:4 — 28:22 Зубкова. В равенстве
1:4 — 43:30 Блон (Беннетс). В равенстве
1:5 — 45:07 Зубкова. В равенстве
1:6 — 49:10 Зубкова. В равенстве
1:7 — 52:37 Нусупова (Зубкова, Яковлева). В равенстве

Вратари: Бик — Прицкер.

Ранее в Софии в матче юниорского чемпионата мира по хоккею в группе В второго дивизиона, в котором встречались женские сборные Казахстана и Болгарии, наши хоккеистки одержали первую победу на турнире – 8:1.

Фото: sports.kz
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