Казахстанские хоккеистки на траве стали чемпионками юниорского Кубка Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Юниорская женская сборная Казахстана по хоккею на траве на Кубке Азии, который в эти дни проходит в столице Индонезии Джакарте, провела финальный матч с командой Тайбэя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По данным пресс-службы Азиатской федерации хоккея, в финальной встрече против сборной Тайбэя казахстанские спортсменки одержали победу с разгромным счетом 7:2.

Юниорки из Казахстана выступили в одной группе с командами из Таджикистана, Гонконга, Тайбея, Индонезии и Узбекистана.

Казахстанские хоккеистки выиграли все матчи, кроме поражения Тайбею в начале турнира. При этом в игре против сборной Таджикистана казахстанки выиграли со счетом 18:0.

Фото: sports.kz