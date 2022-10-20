Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанские хоккеистки на траве стали чемпионками юниорского Кубка Азии

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
20 Октября 2022, 18:26
Казахстанские хоккеистки на траве стали чемпионками юниорского Кубка Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Юниорская женская сборная Казахстана по хоккею на траве на Кубке Азии, который в эти дни проходит в столице Индонезии Джакарте, провела финальный матч с командой Тайбэя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По данным пресс-службы Азиатской федерации хоккея, в финальной встрече против сборной Тайбэя казахстанские спортсменки одержали победу с разгромным счетом 7:2.

Юниорки из Казахстана выступили в одной группе с командами из Таджикистана, Гонконга, Тайбея, Индонезии и Узбекистана.

Казахстанские хоккеистки выиграли все матчи, кроме поражения Тайбею в начале турнира. При этом в игре против сборной Таджикистана казахстанки выиграли со счетом 18:0.


Фото: sports.kz

Спорт   Индонезия   Молодежь   Хоккей  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области