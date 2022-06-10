21:29
10 Июня 2022 21:19
Казахстанские хоккеистки на траве после двух побед разгромно проиграли на отборе к Азиаде
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Женская сборная Казахстана по хоккею на траве сыграла третий матч в рамках отборочного турнира на азиатские Игры, который в эти дни проходит в столице Индонезии Джакарте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В третьей встрече на турнире казахстанки сыграли против сборной Гонконга и разгромно проиграли со счетом 0:4. Об этом сообщила пресс-служба Азиатской федерации хоккея.
В первом матче турнира казахстанская команда с минимальным счетом переиграли сборную Индонезии, а во второй игре со счетом 2:0 обыграли Узбекистан.
В отборочном турнире в Индонезии казахстанкам предстоит сыграть с командами Шри-Ланки, Камбоджи и Сингапура.
Читайте также
Лента новостей
21:19
21:06
20:54
20:40
20:27
20:25
20:15
20:00
19:47
19:37
19:24
19:11
19:00
18:48
18:37
18:19
18:18
18:08
17:56