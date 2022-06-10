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Казахстанские хоккеистки на траве после двух побед разгромно проиграли на отборе к Азиаде
10 Июня 2022 21:19

Казахстанские хоккеистки на траве после двух побед разгромно проиграли на отборе к Азиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Женская сборная Казахстана по хоккею на траве сыграла третий матч в рамках отборочного турнира на азиатские Игры, который в эти дни проходит в столице Индонезии Джакарте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В третьей встрече на турнире казахстанки сыграли против сборной Гонконга и разгромно проиграли со счетом 0:4. Об этом сообщила пресс-служба Азиатской федерации хоккея.

В первом матче турнира казахстанская команда с минимальным счетом переиграли сборную Индонезии, а во второй игре со счетом 2:0 обыграли Узбекистан.

В отборочном турнире в Индонезии казахстанкам предстоит сыграть с командами Шри-Ланки, Камбоджи и Сингапура.



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