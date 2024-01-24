РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:30, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Казахстанские хоккеисты сыграют за бронзовую медаль Олимпиады в Канвоне

    Казахстанские хоккеисты сыграют за бронзовую медаль Олимпиады в Канвоне
    Фото: Нургали Жумагазы

    Команда Казахстана по хоккею уступила в полуфинале юношеской Олимпиады Канвон-2024, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    За выход в финал наши хоккеисты сыграли против Латвии. Встреча завершилась победой соперников со счетом 19:5.

    Таким образом, Казахстан примет участие в матче за третье место. Соперник определится во втором полуфинале. На льду встретятся Австрия и Дания.

     

    Теги:
    спортсмены Казахстана Хоккей Олимпиада Корея Зимние виды спорта
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!