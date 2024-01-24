Казахстанские хоккеисты сыграют за бронзовую медаль Олимпиады в Канвоне

Команда Казахстана по хоккею уступила в полуфинале юношеской Олимпиады Канвон-2024, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

За выход в финал наши хоккеисты сыграли против Латвии. Встреча завершилась победой соперников со счетом 19:5.

Таким образом, Казахстан примет участие в матче за третье место. Соперник определится во втором полуфинале. На льду встретятся Австрия и Дания.