Казахстанские хоккеисты с победы стартовали на чемпионате мира

В Чехии старт взял чемпионат мира по хоккею с шайбой в элитном дивизионе, и уже дебютный поединок отечественных мастеров клюшки принёс казахстанцам положительные эмоции, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Встреча против сборной Франции началась для наших соотечественников не самым лучшим образом, поскольку уже на 2-й минуте стартового отрезка игры наши хоккеисты пропустили шайбу от противника.

К чести национальной команды Казахстана наши парни, не откладывая забитые шайбы в долгий ящик, понеслись вперёд. Сперва Роман Старченко сравнял счёт, а затем выверенный удар Максима Мухометова позволил нашей дружине выйти вперёд в этом противостоянии.

Во втором периоде, когда уже казалось, что команды так и не распечатают ворота, за дело взялся Кирилл Савицкий. Таким образом, перед заключительной двадцатиминуткой счет был 3:1 в пользу подопечных Галыма Мамбеталиева.

До финального свистка счёт на табло так и остался гореть 3:1 в пользу Казахстана.

Расписание матчей группового раунда с участием сборной Казахстана (по времени Астаны):

12 мая, 15:20. Словакия — Казахстан;

14 мая, 19:20. Казахстан — Латвия;

16 мая, 19:20. Казахстан — Швеция;

17 мая, 19:20. Германия — Казахстан;

19 мая, 19:20. США — Казахстан;

20 мая, 23:20. Казахстан — Польша.