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    17:39, 11 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанские хоккеисты с победы стартовали на чемпионате мира

    Казахстанские хоккеисты с победы стартовали на чемпионате мира
    Фото: shaiba.kz

    В Чехии старт взял чемпионат мира по хоккею с шайбой в элитном дивизионе, и уже дебютный поединок отечественных мастеров клюшки принёс казахстанцам положительные эмоции, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Встреча против сборной Франции началась для наших соотечественников не самым лучшим образом, поскольку уже на 2-й минуте стартового отрезка игры наши хоккеисты пропустили шайбу от противника.

    К чести национальной команды Казахстана наши парни, не откладывая забитые шайбы в долгий ящик, понеслись вперёд. Сперва Роман Старченко сравнял счёт, а затем выверенный удар Максима Мухометова позволил нашей дружине выйти вперёд в этом противостоянии.

    Во втором периоде, когда уже казалось, что команды так и не распечатают ворота, за дело взялся Кирилл Савицкий. Таким образом, перед заключительной двадцатиминуткой счет был 3:1 в пользу подопечных Галыма Мамбеталиева.

    До финального свистка счёт на табло так и остался гореть 3:1 в пользу Казахстана.

    Расписание матчей группового раунда с участием сборной Казахстана (по времени Астаны):

    12 мая, 15:20. Словакия — Казахстан;
    14 мая, 19:20. Казахстан — Латвия;
    16 мая, 19:20. Казахстан — Швеция;
    17 мая, 19:20. Германия — Казахстан;
    19 мая, 19:20. США — Казахстан;
    20 мая, 23:20. Казахстан — Польша.

    Теги:
    Спорт Чехия спортсмены Казахстана Хоккей Франция
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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