Казахстанские хоккеисты крупно уступили Германии

На проходящем в Чехии чемпионате мира по хоккею с шайбой наша сборная провела свой пятый поединок в рамках турнира. Обидчиком нашей команды выступила Германия - 8:2, передает корреспондент агентства Kazinform.

Уже в самом начале встречи суматоха в обороне привела Казахстан к пропущенной шайбе. Отличился защитник соперника Максимилиан Шубер. На третьей минуте матча нападающий клуба НХЛ Джон Джесон Петерка увеличил преимущество до 2:0 в пользу своего коллектива.

Наши игроки не опустили руки и продолжили созидательные действия. В одной из атак вторую шайбу на этом чемпионате мира в свой актив записал прославленный Роман Старченко. У подопечных Галыма Мамбеталиева были шансы сравнять счёт, однако оборона и голкипер противника контролировали ситуацию - на первый перерыв команды ушли при счёте 1:2 не в нашу пользу.

Настоящим разгромом завершился для казахстанских хоккеистов второй период. Забитые голы в исполнении Петерки, Райхеля и Каелбли позволили Германии комфортно (5:1) чувствовать себя перед заключительной двадцатиминуткой. Осозновая что отыграть гандикап в четыре шайбы будет очень сложно, тем не менее сборная Казахстана в каждом моменте старалась бороться за каждый сантиметр ледовой площадки.

В третьем периоде сперва соперники обменялись заброшенными шайбами. На гол Лукаса Райхеля наши соотечественники ответили забитой шайбой в исполнении Артема Королева. Затем Фредерик Тиффел довёл счёт до 7:2. А точку в этом противостоянии поставил Максимилиан Кастнер - 8:2.

После этой игры у нашей команды одна победа (Франция 3:1) и четыре поражения (Словакия 2:6, Латвия 0:2, Швеция 1:3 и Германия 2:8).

Расписание оставшихся матчей с участием сборной Казахстана: