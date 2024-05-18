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    22:07, 17 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанские хоккеисты крупно уступили Германии

    Казахстанские хоккеисты крупно уступили Германии
    Фото: on.kz

    На проходящем в Чехии чемпионате мира по хоккею с шайбой наша сборная провела свой пятый поединок в рамках турнира. Обидчиком нашей команды выступила Германия - 8:2, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Уже в самом начале встречи суматоха в обороне привела Казахстан к пропущенной шайбе. Отличился защитник соперника Максимилиан Шубер. На третьей минуте матча нападающий клуба НХЛ Джон Джесон Петерка увеличил преимущество до 2:0 в пользу своего коллектива.

    Наши игроки не опустили руки и продолжили созидательные действия. В одной из атак вторую шайбу на этом чемпионате мира в свой актив записал прославленный Роман Старченко. У подопечных Галыма Мамбеталиева были шансы сравнять счёт, однако оборона и голкипер противника контролировали ситуацию - на первый перерыв команды ушли при счёте 1:2 не в нашу пользу.

    Настоящим разгромом завершился для казахстанских хоккеистов второй период. Забитые голы в исполнении Петерки, Райхеля и Каелбли позволили Германии комфортно (5:1) чувствовать себя перед заключительной двадцатиминуткой. Осозновая что отыграть гандикап в четыре шайбы будет очень сложно, тем не менее сборная Казахстана в каждом моменте старалась бороться за каждый сантиметр ледовой площадки.

    В третьем периоде сперва соперники обменялись заброшенными шайбами. На гол Лукаса Райхеля наши соотечественники ответили забитой шайбой в исполнении Артема Королева. Затем Фредерик Тиффел довёл счёт до 7:2. А точку в этом противостоянии поставил Максимилиан Кастнер - 8:2.

    После этой игры у нашей команды одна победа (Франция 3:1) и четыре поражения (Словакия 2:6, Латвия 0:2, Швеция 1:3 и Германия 2:8).

    Расписание оставшихся матчей с участием сборной Казахстана:

    • 19 мая, 19:20. США — Казахстан;
    • 20 мая, 23:20. Казахстан — Польша.
    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Казахстан Германия
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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