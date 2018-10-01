Казахстанские груднички соревновались в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Пекине проведены легкоатлетические соревнования в рамках подготовки к предстоящему 1 декабря международному забегу «Президентская миля», передает собственый корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

В мероприятии приняли участие казахстанские дипломаты, представители национальных компаний и члены их семей - дети грудного и дошкольного возраста, школьники и студенты.



«Поздравляю вас с еще одним событием в нашей спортивной жизни. Как вы знаете, Президент Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана особо отметил роль спорта, здорового образа жизни и поддержки молодежи. Отрадно, что сегодня в наших соревнованиях принимают участие преимущественно дети», - сказал в приветственном слове Посол РК в КНР Шахрат Нурышев.



Соревнования начались с «ползучей мили» - ползания грудничков (до 1 года) на дистанцию 10 м, после чего состоялись забеги групп детей в возрасте 1-2 года, 3-4 года, 5 лет, 6-7 лет, 8-10 лет, старше 12 лет.







Победители и призеры соревнований получили грамоты и подарки. Праздничному настроению способствовала солнечная погода и чистый субботний воздух в Пекине.







