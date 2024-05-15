Казахстанские госслужащие приступили к учебе в Бельгии

Первая группа казахстанских государственных служащих приступила к занятиям в рамках тренингов для дипломатов и официальных лиц стран Центральной Азии, взаимодействующих с Европейским cоюзом, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Обучение организовано в стенах College of Europe - ведущем институте по подготовке кадров по европейским делам. Курс обучения охватывает ознакомление с внешней, торговой, климатической и транспортной политикой, отраслевыми стандартами ЕС, симуляцию переговорных процессов, а также встречи с европейскими официальными лицами.

От казахстанской стороны в тренинге принимают участие: сотрудники Администрации президента РК, министерств торговли и интеграции, сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, водных ресурсов и ирригации.

Приветствуя участников тренинга на инаугурационной встрече, ректор колледжа, бывший Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности/Вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини поделилась видением о будущем межрегионального сотрудничества, подчеркнув особую роль взаимного доверия и заинтересованности на высшем уровне между государствами Центральной Азии и ЕС.

Предполагается, что тренинги на базе колледжа станут регулярным направлением взаимодействия, расширяясь и адаптируя программу в соответствии с направлениями сотрудничества. Заместитель управляющего директора Европейской службы внешних действий по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Люк Девинь приветствовал расширение межрегионального сотрудничества и подчеркнул, что курсы переподготовки отвечают потребностям динамичного сотрудничества.

В свою очередь посол Казахстана в Бельгии Маргулан Баймухан поблагодарил стороны за совместное продвижение инициативы и поздравил участников с прохождением отбора в высококонкурентное учебное заведение.

По словам казахстанского дипломата, успех углубленного межрегионального сотрудничества особо зависит от вовлеченности и подготовки сотрудников отраслевых госорганов, и тренинги в Брюгге положительно отразятся на динамике наших отношений с ЕС.

Он обратил внимание участников на большой потенциал отраслевого взаимодействия с ЕС, способный повысить благосостояние граждан, создать новые возможности для предпринимателей региона и расширить географию взаимовыгодных партнерств для Центральной Азии.

Образовательная инициатива является частью договоренностей по развитию сотрудничества в области высшего образования, достигнутых в ходе встреч Глав государств Центральной Азии и Президента Европейского совета Ш.Мишеля 2 июля 2023 года в Чолпон-Ате и идет в русле целей Дорожной карты по укреплению связей между ЕС и Центральной Азией.

Справочно: основанный в 1948 году в Брюгге (Бельгия) College of Europe готовит специалистов в области европейских отношений. Здесь студенты из более 50 стран получают степень магистра европейского права, европейских экономических и политических исследований. Колледж является основным центром по подготовке кадров для европейских институтов, и по праву признан альма-матером, т.н. «оксбриджем» политической элиты Европейского Союза.