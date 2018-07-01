Казахстанские госорганы стали приобретать меньше иностранных автомобилей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель совета директоров ОЮЛ «КазАвтоПром» Олег Алферов рассказал о снижении тенденции закупа госорганами автомобилей иностранного происхождения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Доля автомобилей иностранного происхождения в общей структуре госзакупок служебных автомобилей государственными учреждениями сократилось по итогам текущего полугодия с 12% в 2017 году до 5% по итогам 6 месяцев 2018 года», - сказал О. Алферов на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, возымело действие активное обсуждение этой темы с осени прошлого года.

«Сегодня лишь каждый 20 автомобиль приобретаемый госструктурами имеет иностранное происхождение», - заявил представитель «КазАвтоПрома».

В подтверждение своих слов спикер привел следующую статистику.

«В первом полугодии 2017 года в абсолютных цифрах госструктурами было приобретено 375 автомобилей иностранного происхождения на сумму 4 млрд тенге, в аналогичный период 2018 года, по итогам полугодия было приобретено лишь 92 авто на сумму 677 млн тенге», - заключил О. Алферов.