Казахстанские гимнасты завоевали серебряную и бронзовую медали чемпионата Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Катаре представитель сборной Казахстана Милад Карими завоевал награду бронзового достоинства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Лидер казахстанских гимнастов занял третье место в упражнениях на перекладине, набрав 14.133 балла.

Азиатский чемпионат в Дохе стал отборочным этапом на мировое первенство, который примет английский Ливерпуль, с 28 октября по 6 ноября нынешнего года.

Днем ранее представитель сборной Казахстана Нариман Курбанов здесь же Дохе (Катар) завоевал «серебро» чемпионата Азии по спортивной гимнастике в упражнениях на коне со счетом 14.800, об этом сообщал Olympic.kz.

Первое место занял гимнаст из Иордании (15.255), бронзовую медаль оформил представитель Китая (14.600).

Также в женских соревнованиях в опорном прыжке Дарья Ясинская стала четвертой, а Коркем Ербосынкызы завершила турнир на шестом месте.