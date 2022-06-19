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    13:42, 19 Июнь 2022 | GMT +6

    Казахстанские гимнасты завоевали серебряную и бронзовую медали чемпионата Азии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Катаре представитель сборной Казахстана Милад Карими завоевал награду бронзового достоинства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Лидер казахстанских гимнастов занял третье место в упражнениях на перекладине, набрав 14.133 балла.

    Азиатский чемпионат в Дохе стал отборочным этапом на мировое первенство, который примет английский Ливерпуль, с 28 октября по 6 ноября нынешнего года.

    Днем ранее представитель сборной Казахстана Нариман Курбанов здесь же Дохе (Катар) завоевал «серебро» чемпионата Азии по спортивной гимнастике в упражнениях на коне со счетом 14.800, об этом сообщал Olympic.kz.

    Первое место занял гимнаст из Иордании (15.255), бронзовую медаль оформил представитель Китая (14.600).

    Также в женских соревнованиях в опорном прыжке Дарья Ясинская стала четвертой, а Коркем Ербосынкызы завершила турнир на шестом месте.


    Теги:
    Гимнастика Спорт
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