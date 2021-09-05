15:44, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6
Казахстанские гимнасты выступят в финале этапа Кубка мира в Словении
КОПЕР. КАЗИНФОРМ - В Копере (Словения) проходит этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Двоим представителям команды Казахстана удалось пробиться в финал. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
В мужских соревнованиях успеха добился Фарух Набиев. В квалификации он показал шестой результат в упражнениях на брусьях, что и дало ему шанс биться за медаль ЭКМ.
У женщин в вольных упражнениях в финале выступит Аида Бауыржанова. Она в отборочном раунде финишировала с третьим результатом.