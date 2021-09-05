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    15:44, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанские гимнасты выступят в финале этапа Кубка мира в Словении

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    КОПЕР. КАЗИНФОРМ - В Копере (Словения) проходит этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Двоим представителям команды Казахстана удалось пробиться в финал. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В мужских соревнованиях успеха добился Фарух Набиев. В квалификации он показал шестой результат в упражнениях на брусьях, что и дало ему шанс биться за медаль ЭКМ.

    У женщин в вольных упражнениях в финале выступит Аида Бауыржанова. Она в отборочном раунде финишировала с третьим результатом.


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