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Казахстанские гимнасты выступят на этапе Кубка мира в Словении
2 Сентября 2021 12:54
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Словении, городе Копер, стартовал этап Кубка мира по спортивной гимнастике FIG World Challenge Cup 2021. В турнире принимают участие и казахстанские спортсмены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Честь нашей страны на ЭКМ будут защищать шестеро гимнастов. В соревнованиях среди мужчин выступят Нариман Курбанов , Фарух Набиев и Ильяс Азизов. А женскую команду будут представлять Аида Бауыржанова, Дарья Ясинская и Александра Шаметько.
Отметим, турнир проходит со 2 по 5 сентября. В первый день соревнований гимнасты выступят в квалификации.
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