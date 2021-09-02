Казахстанские гимнасты выступят на этапе Кубка мира в Словении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Словении, городе Копер, стартовал этап Кубка мира по спортивной гимнастике FIG World Challenge Cup 2021. В турнире принимают участие и казахстанские спортсмены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Честь нашей страны на ЭКМ будут защищать шестеро гимнастов. В соревнованиях среди мужчин выступят Нариман Курбанов , Фарух Набиев и Ильяс Азизов. А женскую команду будут представлять Аида Бауыржанова, Дарья Ясинская и Александра Шаметько.

Отметим, турнир проходит со 2 по 5 сентября. В первый день соревнований гимнасты выступят в квалификации.