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    19:51, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанские гимнасты выступят на этапе Кубка мира в Дохе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доха примет лицензионный этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Казахстанская команда примет участие в предстоящем турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В многоборье выступит Милад Карими. Отметим, что спортсмен имеет лицензию в этом виде программы.

    Нариман Курбанов станется участником соревнований на коне. А в вольных упражнениях поборется Ильяс Азизов.

    ЭКМ пройдет с 23 по 26 июня.


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