Казахстанские гимнасты выступят на этапе Кубка мира в Дохе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доха примет лицензионный этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Казахстанская команда примет участие в предстоящем турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В многоборье выступит Милад Карими. Отметим, что спортсмен имеет лицензию в этом виде программы.

Нариман Курбанов станется участником соревнований на коне. А в вольных упражнениях поборется Ильяс Азизов.

ЭКМ пройдет с 23 по 26 июня.