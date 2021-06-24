Казахстанские гимнасты вышли в финал этапа Кубка мира в Дохе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доха в эти дни принимает этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Троим казахстанским спортсменам удалось выйти в финал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Милад Карими квалифицировался в два финала: в упражнениях на коне (с восьмым результатом) и в вольных упражнениях (с третьим результатом).

Нариман Курбанов в упражнениях на коне во время отборочного раунда показал первую сумму баллов. Он вышел в финал промежуточным лидером.

В свою очередь Ильяс Азизов поборется за медаль в вольных упражнениях (пятый результат).