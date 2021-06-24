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    22:40, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанские гимнасты вышли в финал этапа Кубка мира в Дохе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доха в эти дни принимает этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Троим казахстанским спортсменам удалось выйти в финал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Милад Карими квалифицировался в два финала: в упражнениях на коне (с восьмым результатом) и в вольных упражнениях (с третьим результатом).

    Нариман Курбанов в упражнениях на коне во время отборочного раунда показал первую сумму баллов. Он вышел в финал промежуточным лидером.

    В свою очередь Ильяс Азизов поборется за медаль в вольных упражнениях (пятый результат).


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