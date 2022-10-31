Казахстанские гимнасты с триумфом выступили на чемпионате Азии

31 Октября 2022, 23:00

31 Октября 2022, 23:00

Казахстанские гимнасты с триумфом выступили на чемпионате Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 28 по 29 октября в городе Куала-Лумпур, Малайзия прошел Чемпионат Азии по эстетической групповой гимнастике. Наша сборная команда с триумфом завершила соревнования, гимн Казахстана прозвучал 5 раз на церемонии награждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации эстетической групповой гимнастики.

Было разыграно 6 комплектов медалей, почти в каждой категории среди победителей и призеров по 2 команды от нашей страны.

Чемпионами Азии в категории женщины 16 лет и старше стали гимнастки команды «Кармелиты», город Шымкент (Елизавета Шарая, Сабина Елюбаева, Аида Жақсыбек, Элина Кан, Сагдана Пайзханова, Саида Патшахан, Сания Тұрдыбай), тренер Любовь Боброва и хореограф Виолетта Керхер.

Серебряные призеры в этой же категорий - команда «Кербез», город Алматы (Томирис Нуркасимова, Адель Омарова, Анна Клишина, Элика Мельниченко, Самира Смакова, Алёна Клишина, Елизавета Булатова), тренеры Заира Жакупова и Алуа Кабдыжалелова.

Чемпионы Азии в категории юниоры 14-16 лет – команда «Самрук», город Астана (Медина Абдибаева, Инкар Байронова, Акбота Токанова, Валерия Лукьянова, Микаэлла Ошаганова, Айзара Абильдинова, Адина Исабекова, Аружан Шамшина, Дарина Акшулакова, Амина Тастанбек, Анар Мухамедгалиева), тренер Асель Тастанбекова.

Серебряные призеры среди юниоров – команда «Sunrise», город Алматы (Амина Бейганова, Томирис Болат, Алтынай Нуркенқызы, Амиля Кунанбаева, Анель Нұрсұлтан, Айлин Максутова, Аделия Турсынқожа), тренеры Жаннет Жабоева и Мадина Муталиева.

Чемпионами Азии в категории дети 12-14 лет стала команда «ЛиЭль» (Алиса Карнаухова, Аиша Шокпарбай, Адиля Разиева, Злата Кудинова, София Сюркалова, Маргарита Куриловская), тренеры Фатима Давтян и Светлана Рогозова.

Бронзовые призеры в этой же категории – команда «Алан-Томирис», город Астана (Аружан Каиржанова, Алуа Исаева, Дильназ Садыкова, Инжу Ермуратова, Джанис Сагидулла, Мадина Абдрахманова, Айшаханым Ақан, Саида Бижанова, Дана Темирболат), тренеры Зарина Давлетьярова и хореограф Асель Тастанбекова.

Чемпионы Азии в категории дети 10-12 лет – команда «Diamonds», город Алматы (Вероника Свиридова, Аяна Жусупбекова, Алина Мырзабек, Жания Жанғазы, Амали Болат, Зере Серик, Жания Кибек), тренеры Жаннет Жабоева и Виктория Гуслякова.

Серебряные призеры – команда «Алан-Рио», город Астана (Ясмина Тастанбек, Даяна Дюсебаева, Медина Исагали, Камиля Заманбекова, Дарья Остравенко, Жасмин Алимбаева, Томирис Сағадат, Аяулым Ахметкали, Аруна Мекебаева, Адия Рахимова, Латифа Пшенова, Асия Елдар), тренер Асель Тастанбекова и хореограф Аяулым Акмурзина.

Чемпионы Азии в категории дети 8-10 лет – команда «Renaissance», город Алматы (Алуа Джанзакова, Милана Солдатова, Адиля Есимсеитова, Тамина Кулбаева, Ахмедина Журимбет, Жанель Айнабек, Айлин Серик, Адина Косаева), тренеры Алевтина Климова и Мадина Муталиева.

Серебряные призеры – команда «Амбрель», город Шымкент (Амаль Жайкхан, Анеля Максат, Асылай Мадикарап, Айзалина Исмак, Касиет Азат, Жаннур Омар, Инжу Аширбай), тренер Любовь Боброва и хореограф Виолетта Керхер.

Серебряными призерами чемпионата Азии в категория микс 16 лет и старше стали спортсмены команда «Виаль Микс», город Алматы (Милана Ергешова, Айша Нурахмет, Аружан Женишева, Ирада Махмутова, Анна Сердичи, Яна Лымарева, Герман Куриловский), тренеры Светлана Рогозова, Фатима Давтян и Виктория Лымарева.

«Я довольна выступлениями национальной сборной команды Республики Казахстан по эстетической групповой гимнастике на чемпионате Азии. Спортсмены достойно представили Казахстан на международной арене, выполнили все поставленные задачи. Каждая команда имеет свой характер, стиль и манеру выступления, это позволяет гимнастам создать образы и реализовать задуманную идею. Следует отметить профессиональную работу тренеров и хореографов, которая строится на энтузиазме, целеустремлённости, любви к детям и спорту. Огромная благодарность родителям спортсменов за веру в детей, помощь и поддержку», - отметила главный тренер по эстетической групповой гимнастике Венера Джайлауова.

Казахстанская федерация эстетической групповой гимнастики с 2017 года развивает вид спорта в Казахстане, признана Национальным Олимпийским комитетом Республики Казахстан, аккредитована Министерством культуры и спорта Республики Казахстан, входит в состав Международной федерации эстетической групповой гимнастики (IFAGG), спортсмены Федерации с 2018 года успешно участвуют во всех официальных спортивных соревнованиях.















