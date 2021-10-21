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    01:16, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанские гимнасты прошли отбор в четыре финала ЧМ в Японии

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    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Японии состоялись квалификационные соревнования в рамках чемпионата мира по спортивной гимнастике. Казахстан в этом раунде важного турнира добился определенных успехов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Подопечные Александра Кима смогли отобраться сразу в четыре финала. Данный результат является настоящим успехом - он внесет большой вклад в историю развития этого вида спорта в Казахстане.

    Лидер команды - Милад Карими - сумел пробиться сразу в три финала. Участник Олимпийских игр в многоборье набрал 80,706 балла, что позволило ему завершить квалификацию на 16-ом месте. В решающую стадию проходило 24 гимнаста.

    Поборется он за медаль и в вольных упражнениях. В этом виде насыщенной соревновательной программы он занимает промежуточное четвертое место, получив от судей за свое выступление 14,966 балла.

    Наконец, он вошел в число восьми лучших в одном из своих коронных видов - упражнениях на перекладине. Милад набрал 14,433 балла - третье промежуточное место.

    Еще один финал в активе Наримана Курбанова. В упражнениях на коне спортсмен набрал 15,000 баллов. Это принесло ему путевку в решающий раунд и промежуточное шестое место.

    Добавим, что финалы начнут проходить с 22 октября.

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