Казахстанские гимнасты прошли отбор в четыре финала ЧМ в Японии

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Японии состоялись квалификационные соревнования в рамках чемпионата мира по спортивной гимнастике. Казахстан в этом раунде важного турнира добился определенных успехов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Подопечные Александра Кима смогли отобраться сразу в четыре финала. Данный результат является настоящим успехом - он внесет большой вклад в историю развития этого вида спорта в Казахстане.

Лидер команды - Милад Карими - сумел пробиться сразу в три финала. Участник Олимпийских игр в многоборье набрал 80,706 балла, что позволило ему завершить квалификацию на 16-ом месте. В решающую стадию проходило 24 гимнаста.

Поборется он за медаль и в вольных упражнениях. В этом виде насыщенной соревновательной программы он занимает промежуточное четвертое место, получив от судей за свое выступление 14,966 балла.

Наконец, он вошел в число восьми лучших в одном из своих коронных видов - упражнениях на перекладине. Милад набрал 14,433 балла - третье промежуточное место.

Еще один финал в активе Наримана Курбанова. В упражнениях на коне спортсмен набрал 15,000 баллов. Это принесло ему путевку в решающий раунд и промежуточное шестое место.

Добавим, что финалы начнут проходить с 22 октября.