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Казахстанские гимнастки завоевали три бронзовые медали международного турнира

26 Февраля 2020 11:16
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Казахстанские гимнастки завоевали три бронзовые медали международного турнира

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - В Будапеште завершился международный турнир по художественной гимнастике Garcia Fair Cup. По итогам финалов в отдельных видах, казахстанские гимнастки завоевали три медали, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Так, в упражнениях с булавами бронзовой награды добилась Роза Абитова. Первое место заняла Анастасия Салос (Беларусь). «Серебро» - в активе у украинской гимнастки Евы Мелещук.

Еще две бронзовые награды завоевала Айбота Ертайкызы в финалах упражнений с обручем и лентой. «Золото» и «серебро» также завоевали Анастасия Салос и Ева Мелещук.


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Ключевые слова: Спорт,
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