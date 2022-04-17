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Казахстанские гимнастки завоевали серебро и бронзу Кубка мира

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Апреля 2022, 18:32
Казахстанские гимнастки завоевали серебро и бронзу Кубка мира

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В столице Узбекистана подходит к концу Кубок мира по художественной гимнастике. В заключительный день команда Казахстана в групповых упражнениях вновь отметилась медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Наша команда завоевала серебряную медаль в упражнении мячи/лента и бронзовую медаль в упражнении с обручами.

В составе казахстанской команды выступали Сагина Мураткызы, Айслу Мурзагалиева, Рената Жолдинова, Айдана Шаяхметова, Аружан Касенова, Асель Шукирбай.

Отметим, что вчера наши спортсменки смогли завоевать «бронзу» в многоборье.


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