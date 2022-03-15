Казахстанские гимнастки завоевали пять медалей на Кубке Афродиты в Греции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Греции завершился международный турнир по художественной гимнастике Кубок Афродиты. Казахстанские спортсменки отметились рядом наград, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В женских соревнованиях Роза Абитова стала третьей в упражнениях с лентой. Баян Койбакар завоевала «серебро» в упражнениях с булавами. Сабина Бакатова завершила турнир третьей в упражнениях с обручем.

Среди юниорок Милана Парфилова взяла «серебро», став второй в упражнениях с обручем. Эрика Жайлауова стала третьей в упражнениях с лентой.