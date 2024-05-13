10:15, 13 Май 2024 | GMT +6
Казахстанские гимнастки завоевали медали на турнире в Португалии
Представительницы команды Казахстана по художественной гимнастике Эрика Жайлауова и Милана Парфилова успешно выступили на международном турнире в Португалии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В индивидуальном многоборье М. Парфилова заняла пятое место, а Э. Жайлауова – седьмое.
При этом спортсменки вошли в число призеров в отдельных упраженниях.
В частности, Милана Парфилова завоевала серебряную медаль в упражнении с обручем и «бронзу» в упражнении с лентой.
Эрика Жайлауова стала второй в упражнении с мячом, а в упражнении с обручем заняла четвертое место.