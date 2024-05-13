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    10:15, 13 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанские гимнастки завоевали медали на турнире в Португалии

    Казахстанские гимнастки завоевали медали на турнире в Португалии
    Фото: НОК РК

    Представительницы команды Казахстана по художественной гимнастике Эрика Жайлауова и Милана Парфилова успешно выступили на международном турнире в Португалии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В индивидуальном многоборье М. Парфилова заняла пятое место, а Э. Жайлауова – седьмое.

    При этом спортсменки вошли в число призеров в отдельных упраженниях.

    В частности, Милана Парфилова завоевала серебряную медаль в упражнении с обручем и «бронзу» в упражнении с лентой.

    Эрика Жайлауова стала второй в упражнении с мячом, а в упражнении с обручем заняла четвертое место.

    Теги:
    Португалия Спорт спортсмены Казахстана Гимнастика
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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