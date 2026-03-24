    19:47, 23 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанские гимнастки завоевали четыре медали на турнире Aphrodite Cup

    Сборная Казахстана по художественной гимнастике успешно выступила на международном турнире Aphrodite Cup в Афинах.

    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

    По итогам финальных выступлений в групповых упражнениях казахстанки стали чемпионками в управлении с 5 мячами.

    В индивидуальных состязаниях Акмарал Ерекешева показала высокий уровень: золотая медаль в упражнении с булавами, серебро в упражнении с мячом и пятое место в упражнении с лентой.

    Кроме того, ранее она выиграла многоборье, набрав 109.700 балла.

    Айым Меиржанова завоевала бронзовую медаль в упражнении с булавами и заняла пятое место в упражнении с обручем.

    Диана Серсембаева стала шестой в финале упражнений с обручем.

    Жанара Мухамедиярова
