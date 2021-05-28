Казахстанские гимнастки выступят сегодня на этапе Кубка мира в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 28 мая, в итальянском городе Пезаро будет дан старт этапу Кубка мира по художественной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Команду Казахстана на турнире представят две спортсменки. За медали будут биться Алина Адилханова и Адиля Тлекенова. Этап Кубка мира продлится до 30 мая.

Стоит отметить, что с 6 по 11 июня девушки также будут биться и за лицензию. Отборочные соревнования пройдут в Ташкенте.