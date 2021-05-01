Казахстанские гимнастки выступят на Кубке мира в Азербайджане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по художественной гимнастике определилась с составом на участие в этапе Кубка мира в Азербайджане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В индивидуальном зачете выступят Алина Адилханова и Адиля Тлекенова.

В групповых упражнениях команду представят: Жанерке Даулеткулова, Дария Шарафиденова, Сагина Мураткызы, Айсулу Мурзагалиева, Даяна Шаяхметова, Алина Чернышова.

Добавим, что ЭКМ пройдет с 7 по 9 мая.