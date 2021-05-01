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    19:59, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанские гимнастки выступят на Кубке мира в Азербайджане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по художественной гимнастике определилась с составом на участие в этапе Кубка мира в Азербайджане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В индивидуальном зачете выступят Алина Адилханова и Адиля Тлекенова.

    В групповых упражнениях команду представят: Жанерке Даулеткулова, Дария Шарафиденова, Сагина Мураткызы, Айсулу Мурзагалиева, Даяна Шаяхметова, Алина Чернышова.

    Добавим, что ЭКМ пройдет с 7 по 9 мая.


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