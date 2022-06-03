3 Июня 2022 14:00

Казахстанские гимнастки выступят на этапе Кубка мира в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 3 июня, в Пезаро (Италия) стартует квалификация на этапе Кубка мира по художественной гимнастике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В индивидуальных состязаниях Казахстан представят Эльжана Таниева и Айбота Ертайкызы. Казахстанки выступят в группе А под четвертым и шестым стартовыми номерами. Начало потока в 15:30 по времени Нур-Султана.

Команда в групповых упражнениях выступит в группе А под пятым стартовым номером. Начало потока в 21:30 по столичному времени.