Казахстанские гимнастки выступят на этапе Кубка мира в Баку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по художественной гимнастике примет участие в очередном этапе Кубка мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Кубок мира по художественной гимнастике пройдет в Баку 22-24 апреля. В этом международном соревновании наши спортсменки выступят в индивидуальном и групповом зачете.

В частности, в личном первенстве выступят Эльжана Таниева и Баян Кайбакар. За медали также поборется команда девочек в групповых упражнениях.