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    20:58, 20 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстанские гимнастки выступят на этапе Кубка мира в Баку

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по художественной гимнастике примет участие в очередном этапе Кубка мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Кубок мира по художественной гимнастике пройдет в Баку 22-24 апреля. В этом международном соревновании наши спортсменки выступят в индивидуальном и групповом зачете.

    В частности, в личном первенстве выступят Эльжана Таниева и Баян Кайбакар. За медали также поборется команда девочек в групповых упражнениях.


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