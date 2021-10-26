Казахстанские гимнастки выступят на ЧМ в Японии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по художественной гимнастике прибыла в Японию для участия в чемпионате мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Состав уже прошел опробование перед стартом мирового первенства.

В индивидуальных соревнованиях выступят Эльжана Таниева и Дильназ Байленова. В командном зачете будут биться Айдана Шаяхметова, Даяна Шаяхметова, Милана Будник, Алина Чернышева, Айсулу Мырзагалиева, Сагина Мураткызы.

ЧМ пройдет с 27 по 31 октября.