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    21:46, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанские гимнастки выступят на ЧМ в Японии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по художественной гимнастике прибыла в Японию для участия в чемпионате мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Состав уже прошел опробование перед стартом мирового первенства.

    В индивидуальных соревнованиях выступят Эльжана Таниева и Дильназ Байленова. В командном зачете будут биться Айдана Шаяхметова, Даяна Шаяхметова, Милана Будник, Алина Чернышева, Айсулу Мырзагалиева, Сагина Мураткызы.

    ЧМ пройдет с 27 по 31 октября.


    Теги:
    Спорт Япония Гимнастика
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