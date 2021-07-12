Казахстанские гимнастки выступили на Кубке мира в России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Москве завершился Кубок мира по художественной гимнастике. стали известны результаты выступления казахстанских спортсменов в финалах турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Казахстан на соревнованиях представляли Эльжана Таниева и Сабина Бакатова.

В упражнениях с обручем казахстанки заняли шестое и седьмое месте соответственно. В упражнениях с мячом Таниева заняла пятое место, а Бакатова расположилась на седьмой строчке. В упражнениях с булавами Сабина стала пятой, а Эльжана заняла шестое место. И, наконец, в упражнениях с лентой Таниева заняла пятую строчку в итоговом протоколе, а Бакатова стала седьмой.

Фото: Бернд Тиерольф