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    11:10, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Казахстанские гимнастки выступили на Кубке мира в России

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    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Москве завершился Кубок мира по художественной гимнастике. стали известны результаты выступления казахстанских спортсменов в финалах турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    Казахстан на соревнованиях представляли Эльжана Таниева и Сабина Бакатова.

    В упражнениях с обручем казахстанки заняли шестое и седьмое месте соответственно. В упражнениях с мячом Таниева заняла пятое место, а Бакатова расположилась на седьмой строчке. В упражнениях с булавами Сабина стала пятой, а Эльжана заняла шестое место. И, наконец, в упражнениях с лентой Таниева заняла пятую строчку в итоговом протоколе, а Бакатова стала седьмой.

    Фото: Бернд Тиерольф


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