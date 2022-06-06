Казахстанские гимнастки стали шестыми в выступлении с обручами на чемпионате Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Следующим стартом для казахстанских гимнасток станет чемпионат Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.

Эльжана Таниева в финале упражнений с обручем стала восьмой и показала пятый результат в выступлении с лентой.

Также впервые в истории в финале Кубка мира выступила наша команда в групповых упражнениях. Казахстанские спортсменки стали шестыми в выступлении с обручами, а также расположились на восьмой строчке в упражнениях мячи+ленты.