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Казахстанские гимнастки стали шестыми в выступлении с обручами на чемпионате Азии

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
6 Июня 2022, 09:05
Казахстанские гимнастки стали шестыми в выступлении с обручами на чемпионате Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Следующим стартом для казахстанских гимнасток станет чемпионат Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.

Эльжана Таниева в финале упражнений с обручем стала восьмой и показала пятый результат в выступлении с лентой.

Также впервые в истории в финале Кубка мира выступила наша команда в групповых упражнениях. Казахстанские спортсменки стали шестыми в выступлении с обручами, а также расположились на восьмой строчке в упражнениях мячи+ленты.


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