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    10:48, 06 Июль 2021 | GMT +6

    Казахстанские гимнастки примут участие в этапе Кубка мира в Москве

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсменки выступят на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В соревнованиях примут участие Сабина Бакатова и Эльжана Таниева.

    Турнир состоится 9-11 июля в Москве. Ожидается, что в соревнованиях примут участие спортсмены из 17 стран.
    Турнир пройдет без участия зрителей. Этап Кубка мира должен был состояться 12 июля 2020 года, но из-за последствий пандемии турнир был перенесен на этот год.
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