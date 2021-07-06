Казахстанские гимнастки примут участие в этапе Кубка мира в Москве

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсменки выступят на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В соревнованиях примут участие Сабина Бакатова и Эльжана Таниева.

Турнир состоится 9-11 июля в Москве. Ожидается, что в соревнованиях примут участие спортсмены из 17 стран.Турнир пройдет без участия зрителей. Этап Кубка мира должен был состояться 12 июля 2020 года, но из-за последствий пандемии турнир был перенесен на этот год.