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    13:26, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанские гимнасты вышли в финал Кубка вызова в Ташкенте

    В Ташкенте (Узбекистан) стартовал этап Кубка вызова по спортивной гимнастике, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК. 

    Казахстанские гимнасты вышли в финал Кубка вызова в Ташкенте
    Фото: НОК РК

    По итогам первого дня квалификационного раунда в финал турнира вышли четыре представителя сборной Казахстана.

    Зейнолла Идрисов и Диас Тойшыбек успешно прошли отбор в упражнениях на коне. Дмитрий Патанин стал финалистом в упражнениях на кольцах.

    У женщин Амели Мукушева квалифицировалась в финал в опорном прыжке.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Гимнастика Спортивная гимнастика
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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