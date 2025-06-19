Казахстанские гимнасты вышли в финал Кубка вызова в Ташкенте

По итогам первого дня квалификационного раунда в финал турнира вышли четыре представителя сборной Казахстана.

Зейнолла Идрисов и Диас Тойшыбек успешно прошли отбор в упражнениях на коне. Дмитрий Патанин стал финалистом в упражнениях на кольцах.

У женщин Амели Мукушева квалифицировалась в финал в опорном прыжке.