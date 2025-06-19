13:26, 19 Июнь 2025 | GMT +5
Казахстанские гимнасты вышли в финал Кубка вызова в Ташкенте
В Ташкенте (Узбекистан) стартовал этап Кубка вызова по спортивной гимнастике, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
По итогам первого дня квалификационного раунда в финал турнира вышли четыре представителя сборной Казахстана.
Зейнолла Идрисов и Диас Тойшыбек успешно прошли отбор в упражнениях на коне. Дмитрий Патанин стал финалистом в упражнениях на кольцах.
У женщин Амели Мукушева квалифицировалась в финал в опорном прыжке.