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Казахстанские гандболистки уступили соперницам из Черногории на чемпионате мира
1 Декабря 2019 16:46
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КУМАМОТО. КАЗИНФОРМ - В японском Кумамото продолжается чемпионат мира по гандболу среди женщин. Казахстанки потерпели второе поражение в рамках мирового первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Во втором матче группы С наши девушки уступили соперницам из Черногории. Встреча закончилась со счетом 21:30 (11:13).
В следующем матче казахстанским гандболисткам предстоит встреча с соперницами из Румынии.
Напомним, ранее команда Казахстана уступила сборной Венгрии со счетом 15:39.
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