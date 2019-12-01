Казахстанские гандболистки уступили соперницам из Черногории на чемпионате мира

КУМАМОТО. КАЗИНФОРМ - В японском Кумамото продолжается чемпионат мира по гандболу среди женщин. Казахстанки потерпели второе поражение в рамках мирового первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Во втором матче группы С наши девушки уступили соперницам из Черногории. Встреча закончилась со счетом 21:30 (11:13).

В следующем матче казахстанским гандболисткам предстоит встреча с соперницами из Румынии.

Напомним, ранее команда Казахстана уступила сборной Венгрии со счетом 15:39.