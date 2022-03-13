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    01:37, 13 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанские гандболистки прервали свою победную серию на чемпионате Азии

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Юниорская сборная Казахстана по гандболу провела третий матч чемпионате Азии, который в эти дни проходит в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу азиатской федерации гандбола.

    В третьей встрече казахстанские спортсменки встретились со сверстницами из Индии и потерпели поражение со счетом 21:29, после первого тайма проигрывая 9:15.

    В другом матче иранские гандболистки в упорном матче обыграли сборную Таиланда со счетом 28:21.

    Стоит напомнить, что в двух предыдущих играх на чемпионате Азии казахстанки одержали победу над командами Таиланда и Ирана со счетом 28:20 и 30:24 соответственно.




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