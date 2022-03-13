Казахстанские гандболистки прервали свою победную серию на чемпионате Азии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Юниорская сборная Казахстана по гандболу провела третий матч чемпионате Азии, который в эти дни проходит в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу азиатской федерации гандбола.

В третьей встрече казахстанские спортсменки встретились со сверстницами из Индии и потерпели поражение со счетом 21:29, после первого тайма проигрывая 9:15.

В другом матче иранские гандболистки в упорном матче обыграли сборную Таиланда со счетом 28:21.

Стоит напомнить, что в двух предыдущих играх на чемпионате Азии казахстанки одержали победу над командами Таиланда и Ирана со счетом 28:20 и 30:24 соответственно.





