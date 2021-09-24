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    10:56, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанские гандболистки поборются за «бронзу» чемпионата Азии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Аммане (Иордания) в эти дни проходит чемпионат Азии по гандболу среди женщин. В турнире принимает участие и команда Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В полуфинальном матче казахстанским гандболисткам противостояла команда из Японии. Матч завершился со счетом – 38:24 (18:16, 20:8) в пользу команды Японии.

    Таким образом, команда Казахстана будет бороться за бронзовые награды континентально первенства.


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