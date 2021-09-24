Казахстанские гандболистки поборются за «бронзу» чемпионата Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Аммане (Иордания) в эти дни проходит чемпионат Азии по гандболу среди женщин. В турнире принимает участие и команда Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В полуфинальном матче казахстанским гандболисткам противостояла команда из Японии. Матч завершился со счетом – 38:24 (18:16, 20:8) в пользу команды Японии.

Таким образом, команда Казахстана будет бороться за бронзовые награды континентально первенства.