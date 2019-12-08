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Казахстанские гандболистки одолели команду Китая на ЧМ в Японии

8 Декабря 2019 20:45
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Казахстанские гандболистки одолели команду Китая на ЧМ в Японии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Японии продолжается чемпионат мира по гандболу среди женщин. Казахстан на турнире одержал первую победу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

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«После неудачного группового раунда, в котором Казахстан ни разу не победил, уступив во всех матчах, наши гандболистки смогли проявить себя положительно. В серии распределении мест с 21 по 24 казахстанки встретились с Китаем. Игра завершилась победой наших спортсменок со счетом 29:23», - говорится в сообщении.

Чемпионат мира по гандболу среди женщин проходит в Японии с 30 ноября по 15 декабря 2019 года. Япония впервые принимает женский чемпионат мира по гандболу. В Азии чемпионат мира среди женщин последний раз проходил в 2009 году в Китае.

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Ключевые слова: Спорт,
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