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    11:09, 09 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанские гандболистки одержали вторую победу на юниорском чемпионате Азии

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы в эти дни принимает 16-ый чемпионат Азии по гандболу среди юниорок. Казахстанские спортсменки одержали вторую победу в рамках континентального первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Турнир стартовал 7 марта. В первом матче казахстанки одержали победу над соперницами из Таиланда со счетом 28-20.

    Во втором матче казахстанки проводили встречу со соперницами из Ирана. Встреча завершилась победой команды Казахстана со счетом 30 - 24.

    В следующем матче казахстанские гандболистки проведут встречу с соперницами из Индии.

    Турнир продлится до 14 марта.

    Отметим, этот чемпионат является отборочным к чемпионату мира 2022 по гандболу среди юниоров, который пройдет в Словении.

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