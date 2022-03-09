Казахстанские гандболистки одержали вторую победу на юниорском чемпионате Азии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы в эти дни принимает 16-ый чемпионат Азии по гандболу среди юниорок. Казахстанские спортсменки одержали вторую победу в рамках континентального первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Турнир стартовал 7 марта. В первом матче казахстанки одержали победу над соперницами из Таиланда со счетом 28-20.

Во втором матче казахстанки проводили встречу со соперницами из Ирана. Встреча завершилась победой команды Казахстана со счетом 30 - 24.

В следующем матче казахстанские гандболистки проведут встречу с соперницами из Индии.

Турнир продлится до 14 марта.

Отметим, этот чемпионат является отборочным к чемпионату мира 2022 по гандболу среди юниоров, который пройдет в Словении.