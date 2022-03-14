Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанские гандболистки обыграли сборную Узбекистана на чемпионате Азии

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
14 Марта 2022, 23:00
Казахстанские гандболистки обыграли сборную Узбекистана на чемпионате Азии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Юниорская сборная Казахстана по гандболу сыграла четвертый матч на чемпионате Азии проходящий в Алматы, передает МИА «Казинформ»со ссылкой на Sports.kz.

Об этом сообщается на официальном сайте азиатской федерации гандбола.

В четвертой встрече спортсменки из Казахстана встретились с оппонентками из Узбекистана и одержали победу со счетом 29:22, после первого тайма ведя со счетом 16:9.

В еще одном сегодняшнем матче индийские гандболистки разгромили сборную Таиланда со счетом 41:18.

Стоит отметить, что казахстанки с шестью очками находятся на третьей строчке вслед за сборными Индии и Ирана, уступая только по разнице мячей.


Алматы   Спорт   Узбекистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции