Казахстанские гандболистки обыграли сборную Узбекистана на чемпионате Азии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Юниорская сборная Казахстана по гандболу сыграла четвертый матч на чемпионате Азии проходящий в Алматы, передает МИА «Казинформ»со ссылкой на Sports.kz.

Об этом сообщается на официальном сайте азиатской федерации гандбола.

В четвертой встрече спортсменки из Казахстана встретились с оппонентками из Узбекистана и одержали победу со счетом 29:22, после первого тайма ведя со счетом 16:9.

В еще одном сегодняшнем матче индийские гандболистки разгромили сборную Таиланда со счетом 41:18.

Стоит отметить, что казахстанки с шестью очками находятся на третьей строчке вслед за сборными Индии и Ирана, уступая только по разнице мячей.