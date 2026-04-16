Казахстанские футбольные клубы массово получили штрафы от федерации

Поводом для наказания команд стали желтые карточки пяти игроков одной команды за игру, отсутствие размещения рекламы спонсора соревнований на экипировке команды, за задержку начала матча на пять минут.

Также некоторых игроков дисквалифицировали на последующие матчи за лишение соперника явной возможности забить гол.

Среди других нарушений — ненадлежащая организация матчей, в том числе отсутствие на предматчевом совещании представителей противопожарной и медицинской служб, несвоевременное заполнение предматчевого протокола.

Отметим, что по матчам высшего дивизиона — Казахстанской Премьер-лиги, дисциплинарные взыкания не выносились. Однако, в нынешнем сезоне уже было принято решение о временном отстранении арбитров Санжара Искакова и Татьяны Сорокопудовой от работы на матчах национальных соревнований в связи с рядом существенных и ключевых ошибок, допущенных ими в одном из туров Казахстанской Премьер-лиги, которые существенно повлияли на ход и результат матча.

