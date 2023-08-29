Казахстанские футболисты сыграют в товарищеском матче между легендами «Барселоны» и звездами Азии в Бишкеке

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – 30 августа в Бишкеке на главной спортивной арене имени Долона Омурзакова в 20:00 состоится товарищеский матч между легендарными экс-футболистами клуба «Барселона» и именитыми футбольными ветеранами стран Азии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Команда «Легенды Барселоны» представлена известными звездами футбола, обладателями различных престижных титулов - Роналдиньо, Ривалдо, Карлес Пуйоль, Жулиано Белетти, Эдгар Давидс, Франческо Коко, Людовик Жюли, Рональд де Бур, Хавьер Савиола, Альберт Хоркера и другие.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КЫРГЫЗСКОГО ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА.

За сборную «Легенды Азии» сыграют казахстанский центральный защитник Самат Смаков, казахстанский полузащитник Андрей Карпович, китайский защитник Фань Чжии, кыргызский защитник Руслан Сыдыков, туркменский футболист Амандурды Аннадурдыев, японский полузащитник Хидэтоси Наката, таджикский и российский полузащитник Мухсин Мухамадиев, российский полузащитник Андрей Канчельскис, узбекский полузащитник Мирджалол Касымов, кыргызский нападающий Хуршит Лутфуллаев.

По информации руководителя службы информационной политики АП КР Дайырбека Орунбекова, в матче за сборную Азии планируется участие Президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Предстоящая игра приурочена к открытию первой в Центральной Азии Академии футбольного клуба «Барселоны» в городе Джалал-Абад. Проект, рассчитанный на несколько лет, будет включать использование некоторых активов бренда «Барса» в Кыргызстане, продвижение спорта и стиля клуба в стране. Кроме того, с целью усиления социальной стороны проекта также планируется открытие в столице магазина и кафе испанского бренда «Барса».