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    09:19, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанские футболисты сыграют против сборной Финляндии в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня сборная Казахстана по футболу дома сыграет с командой Финляндии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Матч Казахстан — Финляндия начнется в 20:00 по времени Нур-Султана и будет доступен для просмотра на телеканале «Qazsport».

    После шести сыгранных матчей сборная Казахстана имеет в активе три очка и занимает последнее, пятое место, в турнирной таблице группы D. В последнем матче казахстанские футболисты дома проиграли сборной Боснии и Герцеговины — 0:2. Что касается сборной Финляндии, то она в пяти матчах набрала пять очков и на данный момент занимает четвертое место.

    Актуальное положение команд в группе D таково: Франция — 12 очков (6 матчей), Украина — 8 (6), Босния и Герцеговина — 6 (5), Финляндия — 5 (5), Казахстан — 3 (6).


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