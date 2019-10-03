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Казахстанские футболистки проиграли македонским в рамках квалификации ЧЕ-2021
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках квалификации чемпионата Европы-2021 женская сборная Казахстана на выезде проиграла сборной Македонии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Македонская сборная забила быстрый гол. Уже на 6-й минуте матча отличилась Наташа Андонова. На 14-й минуте хозяева поля усилиями Гентьяны Роки забили второй гол. Вскоре все та же Андонова оформила дубль с пенальти. Наши девушки сумели отквитать один мяч - автором взятия ворот стала Юлия Мясникова. Однако через две минуты македонки поставили жирную точку в игре, в очередной раз поразив ворота Оксаны Железняк.
Итог матча - 4:1, Македония на своем поле была сильнее.
Македония W - Казахстан W - 4:1 (3:0)
Голы: Н.Андонова 6, 28 с пенальти, Роки 14, 75 - Мясникова 73
Предупреждение: Трайковска 36, Н.Андонова 44, Живич 67 - Хайрулина 41, Гайстенова 60, Кожахмет 90
Удаление: Живич 82 - Гайстенова 90+3
Македония W: Панчурова (В), Бошеска, Николовска, Роки (Димоска 84), Трайковска, Максути (Мустафа 73), Н.Андонова (К), Явковска (Костова 84), Живич, Ангеловска, Ристовска.
Резерв: Рековска (В), Речи (В), Милевска, Д.Костова, Чубриновска, Гьоргьоска, Мустафа, Димоска.
Главный тренер - Кирил Изов.
Казахстан W: Железняк (В), Хайрулина, Айтымова, Кулмагамбетова, Киргизбаева (К), Вылданова (Кожахмет 46), Карибаева, Бабшук, Мясникова, Жумабайкызы (Гайстенова 46), Сатлер (Демидова 19).
Резерв: Сандалова (В), Исмаилова (В), Кожахмет, Демидова, Гайстенова, Нурушева, Бортникова, Турлыбекова, Власова.
Главный тренер - Разия Нуркенова
Судьи: Юстина Лавреновайте, Иева Раманаускиене, Раса Иманалиева (все - Литва)
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