Казахстанские футбольные клубы получили сертификаты на участие в еврокубках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось заседание Комиссии Казахстанской федерации футбола по сертификации участников Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

Заседание комиссии прошло в формате Online-конференции.

С учетом выполнения казахстанскими участниками еврокубков критериев «Правил УЕФА по сертификации и финансовому FAIR PLAY» комиссия приняла следующие решения:

1. Выдать сертификат на участие в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020-2021 годов футбольному клубу «Астана» (Нур-Султан);

2. Выдать сертификаты на участие в Лиге Европы УЕФА сезона 2020-2021 годов футбольным клубам «Кайрат» (Алматы), «Ордабасы» (Шымкент) и «Кайсар» (Кызылорда);

3. Футбольному клубу «Астана» надлежит завершить реконструкцию стадиона «Астана Арена» (г. Нур-Султан) в срок до 15 июля 2020 года и провести тестирование искусственного газона названного спортсооружения совместно с лабораторией, аккредитованной ФИФА;

4. Футбольному клубу «Кайсар» надлежит в срок до 01 августа 2020 года провести тестирование искусственного газона стадиона имени Гани Муратбаева (Кызылорда) совместно с лабораторией, аккредитованной ФИФА.

Тестирование искусственного покрытия футбольных полей команд-участниц еврокубков является ежегодной и предусмотренной турнирными циркулярами УЕФА процедурой.