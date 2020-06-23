Казахстанские футбольные клубы получили сертификаты на участие в еврокубках
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось заседание Комиссии Казахстанской федерации футбола по сертификации участников Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.
Заседание комиссии прошло в формате Online-конференции.
С учетом выполнения казахстанскими участниками еврокубков критериев «Правил УЕФА по сертификации и финансовому FAIR PLAY» комиссия приняла следующие решения:
1. Выдать сертификат на участие в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020-2021 годов футбольному клубу «Астана» (Нур-Султан);
2. Выдать сертификаты на участие в Лиге Европы УЕФА сезона 2020-2021 годов футбольным клубам «Кайрат» (Алматы), «Ордабасы» (Шымкент) и «Кайсар» (Кызылорда);
3. Футбольному клубу «Астана» надлежит завершить реконструкцию стадиона «Астана Арена» (г. Нур-Султан) в срок до 15 июля 2020 года и провести тестирование искусственного газона названного спортсооружения совместно с лабораторией, аккредитованной ФИФА;
4. Футбольному клубу «Кайсар» надлежит в срок до 01 августа 2020 года провести тестирование искусственного газона стадиона имени Гани Муратбаева (Кызылорда) совместно с лабораторией, аккредитованной ФИФА.
Тестирование искусственного покрытия футбольных полей команд-участниц еврокубков является ежегодной и предусмотренной турнирными циркулярами УЕФА процедурой.
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